Beyoncé, Irina Shayk o Heidi Klum posaron para 'Sports Illustrated' al igual que ha hecho Barbie para su 50 edición

La Barbie, la ‘mujer’ más admirada y criticada a la vez por muchas personas, ha vuelto a causar polémica. Y es que la muñeca ha sido la protagonista de la portada de ‘Sports Illustrated Swimsuit’ con motivo de su cincuenta edición.

Las críticas hacia la revista no se han hecho esperar y es por eso que una de las madres partícipes en el blog ‘Mommiysh.com’ no se ha quedado callada:"Qué mal si tu niña se siente de pena porque no es alta, rubia y perfecta como Barbie porque ellos (quienes ralizan la revista) no tienen remordimientos. El número de bañadores está bien, si no lo quieres ver, no lo mires, pero añadir a Barbie a esta lista de bellezas imposibles no hace mucho por la autoestima de las jóvenes", comentaba en el blog.

La revista por su parte se ha pronunciado y ha afirmado: "Barbie, como muchas otras de estas mujeres, hizo su debut público en traje de baño”.

Por este aniversario, ‘Sport Illustrated’ reúne a muchas de las caras conocidas que han protagonizado sus publicaciones a lo largo de los años: Irina Shayk, Bar Rafaeli, Kate Upton, Beyoncé o Heidi Klum entre otras.