Ben Affleck, Britney Spears, Kendall y Kylie Jenner o Halle Berry, todos reunidos por los premios ESPY 2015

El 15 de julio tuvieron lugar los premios ESPY, es decir, los galardones que se le otorgan a deportistas de élite que han tenido buena trayectoria. Como es de esperar, la entrega de premios reunió a un gran grupo de celebridades, deportistas e incluso actores. Y además hubo más de una sorpresa, como el premio que se llevó Caitlyn Jenner, que recibió el Galardón Arthur Ashe al valor.

La 'ex atleta' quiso dar un emotivo discurso para dar las gracias a su familia, ya que todos acudieron a apoyarle. Tras las palabras de Caitlyn, Kylie Jenner y Kendall no pudieron evitar derramar alguna lágrima. Otro miembro de la familia de la galardonada que no quiso perderse el momento fue su hijo Brody Jenner.

Pero además de la familia Jenner, muchos atletas y actores acudieron a esta entrega. El deportista Alex Rodríguez no se perdió estos premios. Pero tampoco faltaron actores como Rachel McAdams, Halle Berry, Ben Affleck, Shane West…, incluso Britney Spears acudió a la cita.