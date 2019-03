Beckham diseñará su propia línea de ropa interior

Después de posar junto a su mujer como imagen de la línea de ropa interior de Armani y de ver cómo Victoria pasa horas enteras dedicada al diseño de sus nuevas propuestas, a David Beckham también le ha picado el gusanillo y también probará suerte con su propia línea de ropa interior.

A sus 35 años, David Beckham, uno de los jugadores de fútbol más sexys de los últimos años, es consciente de que, poco a poco, su etapa como futbolista de élite está llegando a su fin. Como parece haberle cogido el gusto a eso de posar en ropa interior y quiere seguir trabajando una vez que se retire del fútbol para siempre, Beckham ha querido seguir muy de cerca los pasos de su mujer.

Posó primero solo y después junto a Victoria para la línea de ropa interior de Emporio Armani -campaña que ahora protagonizan Cristiano Ronaldo y Megan Fox- y ahora David se ha animado a diseñar su propia colección de lencería masculina.

Así al menos lo ha publicado el diario británico 'News of the World' afirmando que "David tiene 35 años y sabe que no va a seguir jugando al fútbol de por vida. Pero es un icono para muchos hombres alrededor del mundo y luce los calzoncillos como ningún otro hombre, así que es lógico que lance su propia línea de ropa interior".

Aunque aún no se han desvelado más detalles sobre esta posible incursión del astro del fútbol y modelo publicitario por excelencia en el mundo del diseño, seguro que muchos (y muchas) están deseando volver a ver a Beckham posando en ropa interior como sólo él sabe hacerlo.

Porque, aunque piense en retirarse del fútbol en breve, aún le quedan tatuajes que lucir y abdominales de los que presumir y ¿qué mejor forma que hacerlo que luciendo su propia colección de calzoncillos?