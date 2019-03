Bar Refaeli escandaliza la Super Bowl con su polémico ‘morreo’

PROTAGONIZA SU PRIMER ANUNCIO EN EL FAMOSO EVENTO

Si nos quedaba alguna duda de que Bar Refaeli es pasión en estado puro, con el spot que ha protagonizado para ‘GoDaddy’ ya no nos queda ninguna. Y es que en el anuncio emitido durante la famosa Super Bowl podemos ver a una Bar desatada junto a un conocido actor estadounidense en el que se dan un morreo de aúpa y que no ha tardado en tener todo tipo de críticas. ¿Que no te lo crees? ¡Pues he aquí la prueba del ‘delito’!