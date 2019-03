Bar Refaeli y Dani Alves, ¿la pareja sorpresa del verano?

Bar Refaeli y Dani Alves podrían estar saliendo juntos según la revista Lecturas. A principios de año ya se rumoreaba sobre la posible relación entre la modelo israelí y algún futbolista del FC Barcelona, pero el nombre de Alves no aparecía por ningún sitio. La presencia de Bar en las gradas del Camp Nou hicieron saltar las alarmas y sonaron nombres como Gerard Piqué o Cesc Fábregas, aunque ambos tardaron medio minuto en desmentirlo subiendo a Twitter una foto con sus respectivas parejas.

La revista Lecturas afirma ahora entre sus páginas que la nueva parejita lleva cuatro meses viéndose y que comenzaron su historia como un simple juego. El paso de los meses ha consolidado la relación y en estos momentos las visitas de la ex de Leonardo DiCaprio a Barcelona se han hecho muy frecuentes. Ambos estaban solteros y enteros cuando se conocieron.

El número 2 del Barça se había separado de su mujer Dinorah, con la que a día de hoy tiene 2 hijos y una buena relación, mientras que a Bar no se le conocía maromo. Ahora bien, poco les puede haber durado el amor porque horas después de que saltara la noticia, el propio jugador ha desmentido el romance desde su cuenta en Twitter: "Me gustaría informar que todas las noticias que están saliendo al respecto a una posible relación con Bar Refaeli son totalmente inciertas y me gustaría que todos los medio que publicaran averigüen informaciones antes de publicarlas!!"

Así de rotundo zanjaba el futbolista la noticia y no daba tregua al que podría haber sido el romance del verano. Por su parte, Refaeli no ha hecho ninguna declaración desmintiendo este 'boom'. Habrá que esperar a que pase el tiempo y comprobar si realmente todo ha sido un rumor o no...