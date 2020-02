Aurah Ruiz ha vuelto a reabrir su guerra con Jesé Rodríguez. La televisiva ha hecho unas durísimas declaraciones en su último vídeo, donde asegura no poder mostrarse tal y como ella es desde hace mucho tiempo por culpa del padre de su hijo Nyan.

Declara que no se siente feliz por las limitaciones que Jesé le ha impuesto también con respecto a su hijo: "No me deja sacarlo públicamente, aunque yo considere que no estoy haciendo nada malo".

Y se defiende diciendo: "Yo no soy famosa por el padre de mi hijo, porque yo antes ya había salido en la tele y era un personaje público". Algo que le está acarreando muchos problemas tanto a la hora de conocer a nuevas personas como con sus amigos: "Creo que quien me quiere de verdad tiene que entender que esta es mi vida y este es mi trabajo. Yo sé que saturo un montón, pero que sigo siendo la misma persona, humilde y con buen fondo".

