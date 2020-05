Aurah Ruiz ha vuelto a hablar de Jesé Rodríguez, pero en esta ocasión para revelar el duro momento que vivieron juntos cuando estaban en París.

La canaria ha contado que se quedó embarazada del futbolista, una noticia muy inesperada que no llegaba en el mejor momento: "Se me vino el mundo encima, no sabía exactamente lo que sentía en ese momento aparte del dolor tan grande que tenía".

Y es que algo no iba bien: "Tuve que esperar como cinco días para que apareciera supuestamente el bebé. Me decían que a lo mejor era tan pequeño que no lo veían o no sabían. A los cinco días volvimos al hospital. Me habían advertido por teléfono que, seguramente, si no se veía el bebé, estaría en una trompa, por lo que realmente no iba a nacer. Y así fue, estaba en una trompa. Era un embarazo extrauterino y no podía seguir adelante. Me tenían que operar para quitar y así hicieron".

Asegura que Jesé le hacía mucha ilusión la llegada del bebé, que le apoyó en todo momento pese a que sabía que el deseo de ella no era ser madre por aquel entonces: "Después de superar lo que me había pasado y sentirme tan mal por lo que había deseado..., porque sí que es verdad que a Jesé le hacía mucha ilusión y él me dijo que yo realmente no lo quería tener y me apoyó. Esta es mi parte y lo que nadie sabe".

