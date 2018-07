Athina Onassis tendrá que pagar un millón a Doda Miranda por cada año de matrimonio

Hace aproximadamente un mes, salía a la luz la noticia de que Athina Onassis y el jinete brasileño Doda Miranda se separaban tras 11 años de matrimonio. Ahora, parece ser que la ruptura es definitiva, pues ya han iniciado los trámites de divorcio en un tribunal belga ante el cual ya han comparecido las dos partes.

Así, la nieta del multimillonario armador griego fallecido Aristóteles Onassis tendrá que pagarle a Doda un millón de dólares por cada año que estuvieron juntos, pues Athina habría firmado un contrato prenupcial con estas condiciones.

Los motivos de la ruptura tendrían que ver con una infidelidad por parte del jinete que Athina no piensa perdonar. De hecho, ella se ha instalado desde entonces en Holanda, donde está apoyada por Jan Tops (creador y propietario del Global Champions Tours) y por su mujer, la amazona australiana Edwina Tops-Alexander.

A pesar de que Doda dijera contundentemente que "esto es una tormenta, pero no voy a renunciar a mi amor" y añadiera que "no va a ser fácil y voy a luchar hasta el final", las últimas noticias apuntan a que no tiene solución, aunque de Miranda sacará un buen beneficio de la relación.