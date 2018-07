Athina Onassis y Doda Miranda se separan tras once años de matrimonio

Parece ser que después de once años de matrimonio, Athina Onassis y su marido, el jinete brasileño Álvaro de Miranda Neto, más conocido como ‘Doda’, han puesto fin a su relacióin, según informan medios en Brasil como la publicación Época.

Como adelanta LOC de El Mundo, la ruptura se habría producido en Miami con el primer concurso del Global Champions Tour del 7 al 10 de abril, de hecho no se les ha visto juntos después en ninguna otra competición hípica. De hecho, el pasado fin de semana sí que pudimos ver a Athina en Madrid sola junto a su íntima amiga Marta Ortega, con la que seguro compartió confidencias.

Según los rumores, todo tendría que ver con una infidelidad por parte de Doda que Athina, por el momento, no piensa perdonar. De hecho, ella se ha instalado desde entonce en Holanda, donde está apoyada por Jan Tops (creador y propietario del Global Champions Tours) y por su mujer, la amazona australiana Edwina Tops-Alexander.

Según Época, Doda habría dicho: “Esto es una tormenta, pero no voy a renunciar a mi amor. No va a ser fácil y voy a luchar hasta el final”. Aun así, hace más de un año que el jinete no publica nada en sus redes sociales en lo que su esposa aparezca, sin embargo hace unos días publicó una foto junto a su hija, fruto de su anterior matrimonio con la modelo Cibele Dorsa, en la que escribió: “No importa lo que suceda. Nosotros siempre seremos felices”.