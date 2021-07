Así ha sido la espectacular pedida de mano de Marcos Llorente a su novia en el Wanda Metropolitano

El jugador rojiblanco está viviendo uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal. Tras una buena temporada, y a punto de renovar en el Atleti, Marcos Llorente se ha decidido a hincar rodilla, y nada menos que en el césped del Wanda Metropolitano.

Marcos Llorente y su novia, Patricia Noarbe, más conocida como Paddy en sus redes sociales, llevan juntos desde el año 2013, y este fin de semana, dieron un paso más en su relación. Ambos decidieron compartir este momento tan especial en sus redes sociales, donde Paddy ya ha calificado este momento como “el día más feliz de mi vida”, y Llorente decía que tenía a la “mejor compañera de vida”.

Ella no se lo esperaba

Esta pedida de mano fue toda una sorpresa para Paddy, que acudió al estadio pensando que harían una entrevista en homenaje a Marcos. Tras las primeras preguntas, se proyectó un vídeo donde aparecían fotos de momentos muy especiales para ellos, desde sus inicios en 2013, pasando por la vida que han construido juntos hasta llegar a la actualidad, cuando Marcos aprovechó para preguntarle si quería casarse con él. Como era de esperar, Paddy le dijo que sí, y aparecieron sus familiares y amigos más cercanos para felicitar a la pareja.

Pudimos ver a Patricia muy emocionada durante todo el tiempo, y luego en sus redes sociales compartió no solo el video del momento, sino estas palabras tan bonitas:

“Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer 🥺 Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca 💕”

El post de la influencer se llenó de comentarios felicitando a la feliz pareja. No quisieron perder la oportunidad de desearles lo mejor figuras tan conocidas como David de Gea, Georgina Rodríguez, y la propia cuenta oficial del Atlético de Madrid, entre muchos otros.