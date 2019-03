Arantxa Sánchez Vicario es expulsada del velatorio de su padre

Desde el año 2012 la relación entre Arantxa Sánchez Vicario y su familia, concretamente sus padres, estaba rota, después de que la ex tenista presentara una querella contra su padre y su hermano Javier por haberse apropiado de más de 16 millones de euros de fortuna. En el verano de 2015 se llegó a un acuerdo entre las partes y se desactivó la causa judicial, pero la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma.

El padre de la ex tenista, Emilio Sánchez de 85 años, era ingresado hace unos días en un hospital de Barcelona al que acudió Arantxa a visitarlo enterrando el hacha de guerra en los últimos días de su progenitor. Así, la deportista hacía lo propio ayer tras la muerte de Emilio el jueves pasado pero Sánchez Vicario no pudo despedirse como a ella le hubiera gustado pues fue expulsada por sus hermanos del tanatorio tal y como ella reveló a los medios que se encontraban en la puerta.

"Una vergüenza, me han vetado mis hermanos, por eso estoy aquí hablando con vosotros porque creo que no es lo adecuado, sobre todo no es el lugar, ni el momento", explicaba atónita Arantxa ante los medios que esperaban a la puerta del tanatorio.

"Si mañana no me veis en el funeral será porque no es normal que me hayan montado el 'numerito' que me han montado, me han vetado y me han echado de la sala. Así que quiero decirlo porque estoy cansada de tantas especulaciones", dijo en referencia a un funeral que tendrá lugar este este sábado a las 12.00 de la mañana.

Arantxa quisó explicar bien la situación para que se supiese qué es lo que había pasado exactamente: "La situación ha sido así, he entrado, he saludado a mi madre, le he dado dos besos, nos hemos abrazado, mi madre se ha echado a llorar, nos hemos abrazado como madre e hija, se ha desmayado -la están atendiendo para ver que le ha sucedido- y a partir de allí, me han vetado y me han dicho que me fuera. Parece que a mis hermanos les moleste que esté aquí".

Para terminar diciendo que había sido un momento muy duro para ella pues sólo quería ver a su padre y a su madre.