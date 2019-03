Arantxa Sánchez Vicario está destrozada tras conocerse su separación de Josep Santacana

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana están en pleno proceso de divorcio después de diez años de relación, una noticia que no ha sorprendido a muchos. La familia de la ex tenista nunca se fió de Josep, de hecho se gastaron mucho dinero en investigarle y al parecer descubrieron cosas muy graves. Además, su ex novia aseguró que jamás le había visto trabajar y cuando empezó a salir con Arantxa, ella tuvo que hacerse cargo de sus deudas.

Sin embargo, la ex tenista apostaba muy fuerte por esa relación y parecía que acabaría triunfando el amor. Nada más lejos de la realidad, pues la pareja llevaba dos años haciendo vida por separado. Es ahora cuando su aún marido ha abandonado el domicilio familiar para irse a vivir a casa de su actual novia con quien lleva saliendo unos meses.

Según ha publicado la revista Lecturas, Santacana se habría llevado los trofeos de su mujer así como todo su dinero antes de abandonar la casa en la que residían en Miami. Además, ha solicitado la custodia de los dos hijos que tiene con Vicario en un juzgado de Miami alegando que ella no se encuentra en las condiciones óptimas para ocuparse de sus hijos.

El entorno de Arantxa asegura que la ex tenista se encuentra "destrozada" pues ella seguía completamente enamorada de su marido. La familia de Josep desmiente que su hijo se haya llevado nada de su mujer y que la tenista no está arruinada, no al menos por culpa de Santacana.