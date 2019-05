Antonella Roccuzzo responde así a los que la acusan de hacer negocio de su boda con Messi

Desde hace semanas en Argentina se lleva especulando sobre el supuesto negocio que Antonella Roccuzzo hizo de su boda con Leo Messi. En un famoso programa de televisión, Mirtha Legrand de Bárbara Diez, la planificadora de bodas con la que el famosos matrimonio contactó por primera vez para organizar su boda, ha vertido unas tremendas acusaciones contra ella y su suegro, el padre de Messi.

Según asegura Mirtha Legrand la pareja decidió rescindir su contrato ya que estaban haciendo negocio con su enlace: "El padre se empezó a involucrar en la boda y yo realmente no sé lo que pasó. Él empezó a aceptar muchos canjes, aceptó a hacerlo en un salón donde le daban el salón, la comida. Una pareja organizadora en Rosario les ofreció hacer la boda de canje y me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios".

Tras estas acusaciones, Antonella no ha dudado en pronunciarse y ha publicado un comunicado a través de su Instagram Stories donde desmiente las declaraciones vertidas por Mirtha Legrand y exime de toda responsabilidad a su suegro.

"Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand. Nuestra boda no fue un canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor. La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro. Nuestra 'wedding planner' fue Cecilia Trabattoni, a quien elegí no solo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalidad. Nuestra boda fue una noche soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada y menos dos años después pero no tuve otra opción".