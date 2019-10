Ana Boyer se ha convertido en la mejor compañera de viaje para su marido, Fernando Verdasco, y es que la hija de Isabel Preysler no ha dudado en acompañar durante todos estos meses al tenista alrededor del mundo, y se ha convertido junto a su hijo Miguel en su máximo apoyo.

Sobre todo ahora, cuando Verdasco tiene que afrontar el duro trago de que no contarán con él para la Copa Davis, la cual se celebrará entre el 18 y 24 de noviembre. Así, el tenista ha querido compartir su disgusto con sus seguidores.

"Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de @CopaDavis y de que el capitán #SergiBruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad ( #Madrid ). Gracias a todos los que si creéis en mi! Y siempre quedarán conmigo estas Davis ganadas de 2008, 2009 y 2012! Vamos #España 🇪🇸 Ahora solo queda terminar los 2 últimos torneos del año, descansar, cargar pilas, entrenar más duro que nunca y volver mejor que nunca el año que viene!!", ha escrito en Instagram, donde ha recibido los cariñosos comentarios de ánimo de su mujer Ana, que incluso ha llegado a responder a algunos seguidores cuando se muestran sorprendidos ante lo sucedido.

