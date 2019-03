Amber Hill, la 'it girl' que luchará por llevarse el oro en los Juegos Olímpicos en tiro al plato

Fue su abuelo quien la introdujo en el mundo y desde luego que tuvo buen tino, y nunca mejor dicho, en presagiar que Amber Hill podría llegar a convertirse en una de las mejores en tiro al plato. Con sólo diez años disparó por primera vez, con 12 comenzó a presentarse a campeonatos donde ya ganaba bastantes premios y ahora con 18 está dispuesta a llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río el próximo 12 de agosto donde tendrá que batirse con la veterana Kim Rhode.

"Me sale como hago natural. Me centro en algunas técnicas para perfeccionar los tiros pero tampoco me suponen una gran dificultad. Creo que mi personalidad calmada me ayuda mucho con ello. Antes del evento estoy nerviosa pero después soy capaz de dejar mi mente en blanco para concentrarme solo en disparar", confiesa sobre destreza y éxito cosechado. Además, Hill explica que aunque no es su prioridad ganar, sí que se considera "muy seria a la hora de competir".

Su escopeta naranja, a la que ha apodado como "mi bebé" y valorada en 8.000 dólares, es su mejor aliada para no fallar en los tiros y fue la que le llevó en 2013 a ganar el record del mundo cuando acertó 74 de los 75 tiros. Si gana en Río de Janeiro tiene claro qué hará con el premio, comprarse un mini para ir a los entrenamientos.