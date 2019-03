La amante con la que Cristiano Ronaldo fue infiel a Irina Shayk posa desnuda para Interviú

Hoy la revista Interviú nos presenta a una de las amantes de Cristiano Ronaldo en su portada donde posa desnuda y confiesa que el futbolista fue infiel a Irina Shayk con ella: "Al lado de la cama tenía una foto de Irina. Bebimos champán de melón y estuvimos juntos hasta las cinco de la mañana", dice.

La joven tiene 26 años es de Marruecos y se define como "buscavidas" desde que llegara a España con 8 años en barco, viviera en Navarra y pasó por diferentes centros de acogida para menores, de los que se escapó. En Madrid se enamoró de un mallorquín y tuvo un hijo con él.

Con respecto a la aventura que mantuvo con el futbolista ocurrió a finales del 2014 y se conocieron en una fiesta junto a otros futbolistas. Así, Amal dice de él: "Es muy simpático. Estaba tan nerviosa que él me tenía que meter el tenedor en la boca para que comiese". Y añade: "Cristiano es muy descarado. Le pedí que llamase por teléfono a una amiga mía de Palma que es madridista y lo hizo sin problemas".

En su relato continúa diciendo que fue Cristiano quien le invitó a su casa: "Le dije que me iba y me dijo 'no, vamos a mi casa'. Me encantan los perros y me llamó la atención que él tiene tres y las casitas en las que dormían tenían calefacción. Estuvimos abajo, donde tiene un jacuzzi, gimnasio y barra de bar. Estaba un poco borracha, pero recuerdo que la casa era oscura, negra y gris", dice de aquella noche.

Para la joven este affaire fue muy especial aunque lamenta que después el deportista la bloqueara en el móvil: "Aquella noche fue la más especial, aunque luego hubo más". Amal Saber también ha querido aclarar que ella nunca se ha dedicado a la prostitución: "Ha habido hombres que me han ayudado y me han regalado cosas a cambio de compañía, pero nunca he trabajado para locales de prostitución".