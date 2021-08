Alice Campello se sincera sobre el problema de salud que sufre

Alice Campello es una influencer italiana que cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores en su perfil de Instagram. A diario la mujer del futbolista Álvaro Morata, con el que ya tiene tres niños, expone su vida en las redes sociales, enganchando de esta forma a sus seguidores a las tramas que la rodean. Alice es muy sincera y no solo muestra la parte buena o idílica de su vida, también comparte sus problemas.

Recientemente ha confesado a través de stories de Instagram a sus fieles los problemas de salud que la atormentan: "Pongo un filtro que no pongo nunca porque verdaderamente lo necesito. Estoy destruida, muy débil, porque estoy muy, muy anémica. Quería daros las gracias porque desde que dije lo que pasaba cuando me paráis por la calle siempre me preguntáis si me encuentro mejor y me encanta", comenzó contando la modelo.

Alice Campello revela el problema de salud que sufre | Instagram

"La verdad es que la anemia que tengo es muy fuerte. Me desmayé por primera vez el otro día. Ahora estoy haciendo muchas analíticas y exámenes para ver qué pasa y cómo estoy en general", continuó. Parece que la anemia de Alice ha empeorado y la creadora de contenido ha llegado a perder el conocimiento. Y es que dicha enfermedad consiste en una disminución en el número de glóbulos rojos en la sangre, necesarios para transportar el oxígeno. Las consecuencias pueden ser fatiga, debilidad, mareos…

La influencer acabó sus stories con una buena noticia para sus fans. Alice va a sacar una nueva firma de ropa con el nombre Akala Studio, en apenas un mes y medio. La italiana ha anunciado que ya le han llegado los prototipos finales y que está muy ilusionada con este nuevo proyecto.

