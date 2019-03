Alice Campello cae rendida ante las declaraciones de amor de Álvaro Morata

Alice Campello no ha podido resistir a las bonitas palabras que Álvaro Morata le ha dedicado en Instagram: ''¡Eres el regalo más grande que me ha dado la vida! Gracias por sostenerme, aconsejarme, ayudarme, amarme y, sobre todo, por ser mi mejor amiga''. El jugador de Chelsea está completamente enamorado de Alice: ''No existe una persona más especial en el mundo que tú. Todas las personas que te conocen saben que eres increíble. Gracias mi amor por todo lo que haces por mí''. Una publicación que en pocas horas ha alcanzado más de 380.000 'me gusta' en Instagram.

Ante semejante despliegue de romanticismo cualquiera se resiste. La modelo ha querido corresponder el gesto de su marido: ''Te quiero a morir. Incluso en mis mejores sueños podría haber imaginado un marido especial como tú''. La pareja, que celebró su unión el pasado mes de junio en Venecia, no para de dedicarse gestos románticos en las redes sociales, hasta tal punto que ya comenzaron los rumores de embarazo. Rumores que Morata no ha tardado en desmentir, aunque ganas no les faltan.