Después de haber intentado mantener en secreto su segundo embarazo, a pesar de las muchas sospechas que ya había entre sus seguidores; Alice Campello vuelve a mostrarse de lo más activa a través de las redes sociales. Y es que nos encanta como la famosa influencer italiana comparte el día a día de la preciosa familia que ha formado junto a Álvaro Morata con sus seguidores a través de Instagram.

Tras anunciar en redes, con una preciosa instantánea, que iban a ser padres de nuevo; Alice Campello ha confesado a sus followers qué es lo que echa de menos de su cuerpo antes de convertirse en madre: su vientre plano.

"Yo cuando era joven y sin barriga", escribe Alice Campello junto a un vídeo donde aparece protagonizando un shooting en bikini en la playa.

Un comentario que ha provocado la reacción inmediata por parte del jugador del Atlético de Madrid: "Claro ahora eres vieja y fea no te digo". Y si con esto a la influencer de 24 años no le queda claro que está estupenda, Morata añade: "Eres preciosa".

Un comentario de Alice Campello que no solo ha impactado a Morata, sino a muchos de sus seguidores que no han dudado en cuestionarla por escribir este tipo de cosas siendo joven y delgada: "Creo que ese tipo de comentarios (el pie de foto de Alice) pues pueden hacer mucho daño... Eres una persona delgada, no tienes ni un gramo de grasa en la panza... no entiendo por qué bromear con eso...".