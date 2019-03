La alegría de Malena Costa por su vuelta a España tras la incorporación de Mario Suárez al Valencia Fútbol Club

Hace menos de un año, Malena Costa y Mario Suárez hacían las maletas y ponían rumbo a Italia ya que el futbolista comenzaba una nueva etapa en el Fiorentina. Unos meses después volvían a hacer las maletas para iniciar una nueva etapa en el noroeste de Inglaterra, ya que Mario comenzaba su andadura en el Watford FC.

Ahora la pareja hace una nueva mudanza pero en esta ocasión su destino es Valencia, ya que Suárez ha fichado por este equipo. Así lo ha comunicado la propia modelo a través de sus redes sociales, donde no podía ocultar su felicidad: “Muy orgullosa de mi chico @MarioSuarez4 por pertenecer a este gran club @valenciacf #AmuntValencia VOLVEMOS A ESPAÑA!!! Y encima a una ciudad que me encanta y que la llevo en el corazón porque la mayoría de mis amigas y la familia materna de Mario es de ahí! así que más feliz no puedo estar”.

Ahora la pareja junto a su hija Matilda, que nació el pasado 28 de junio, comienzan una vez más, pero esta vez en ‘casa’. Quizás sea ahora cuando se pongan a planear su boda ya que, recordemos, sus planes de pasar por el altar eran previos al de ser padres, pero la llegada de su hija retrasó el ‘sí quiero’.