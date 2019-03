Alba Carrillo se 'liga' al buenorro de su marido Feliciano López en el gimnasio

Alba Carrillo y Feliciano López siempre han sido muy propensos a las declaraciones de amor a través de las redes sociales. Después de varios mensajes de cariño de Feliciano a su ya mujer durante las últimas semanas, como dedicarle la victoria sobre Nadal, ahora ha sido el turno de Alba de dedicarle una instantánea muy especial a su maridito a través de su cuenta de Instagram.

La fotografía ha sido tomada por la propia modelo durante una de las sesiones de gimnasio diarias a las que el tenista se somete como parte de su preparación física. En ella aparecen los dos, él en primer plano y en pleno ejercicio y ella reflejada en el espejo tomando la fotografía.

A pesar de parecer una instantánea como otra cualquiera de las muchas que se dedican, esta ha resaltado por el título, y es que la modelo ha aludido por primera vez en la red al impresionante estado de forma de su guapísimo marido. "No volveré a decir que ir al gimnasio no mola. Hoy he ligado con un buenorro y creo que le gusto", ha escrito divertida junto a la publicación.