Alba Carrillo y Feliciano López se casarán en Toledo en julio de 2015

La feliz pareja formada por Feliciano López y Alba Carrillo ha concedido por fin una entrevista como futuros marido y mujer. '¡Hola!' ha conseguido reunir por primera vez al tenista y a la modelo en una sesión de preguntas sobre los preparativos de su boda. Además, la entrevista aparece acompañada de unas imágenes de lo más bonitas, donde se puede observar la complicidad que existe entre los dos enamorados.

Hasta ahora sabemos que la ceremonia se desarrollará en Toledo el próximo mes de julio, lugar de nacimiento de Feliciano, pues para Alba es un lugar especial y perfecto para enmarcar el que será el gran día. La boda no será multitudinaria, a pesar de que son muchas las amistades que tienen los novios. Sobre el padre de su hijo, Alba no tiene ningún problema para hablar de ello e incluso no le importaría que estuviera en su gran día.

El hijo que tienen en común la modelo y Fonsi Nieto tendrá un papel importante durante la ceremonia, ya que Alba no quiere que Lucas se limite a llevar las arras. El pequeño, que tal y como confiesa su madre está más que encantado con Feliciano, ya tiene su particular visión del enlace matrimonial entre su mami y el tenista, pues cuando le preguntan sobre quién se va a casar, él responde: "Mamá y yo con Feli". ¡Qué ricura!

Está claro que tanto Alba como Feliciano están viviendo uno de los momentos más emocionantes de su relación, aunque para la modelo su felicidad se haya visto truncada por la pérdida de su abuela hace unas semanas, un tema sobre el que también se ha sincerado: "Estaba feliz y encantada con Feli, pero desgraciadamente no tendrá oportunidad de hacerlo (prepararle el ramo). De todos modos estará presente a su manera porque mis primas me han dejado coger las flores que tenía mi abuela en su casa y las colocaré en algún sitio privilegiado tanto en la iglesia como en la posterior fiesta."