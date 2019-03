Alba Carrillo discute con un seguidor de Feliciano López en Instagram

Quedan tan solo dos semanas para que Feliciano López y Alba Carrillo se conviertan en marido y mujer. Pero antes de dar ese paso definitivo en su relación, la modelo ha dejado que su chico es su vida y que con él no se mete nadie.

La modelo sacó las uñas por el tenista a través de Instagram, Feli publicó una instantánea en la que aparece a punto de lanzarse a la piscina bajo el comentario "Finalmente en casa". Una imagen que, no sabemos por qué razón, provocó comentarios hirientes por parte de uno de sus seguidores.

Ante esto, Alba no dudó en responder a este chico, incluso lo llamó 'tonto': "No se puede ser más tonto. Recuerda, tortelini: Es mejor callar y parecer tonto, que no hablar y confirmarlo", escribió en la red social.

El seguidor del tenista no dudó en volver a contestar e insultar a la pareja en italiano, por lo que la modelo volvió a reprenderle escribiéndole un largo párrafo como recoge Vanitantis. Unas palabras educadas que provocaron que el resto de seguidores se posicionase en el lado de la modelo.