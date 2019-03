Alba Carrillo celebra su 29 cumpleaños junto a Feliciano López en Gstaad

Viajó para ver a su marido competir en la semifinal

Alba Carrillo y Feliciano López no llevan ni un mes casados, y ya se han vuelto inseparables. Incluso cuando el tenista tiene algún torneo, la modelo le acompaña. Por ello, la hemos podido ver en Gstaad, apoyando a su chico, que compitió en la semifinal y perdió contra Dominic Thiem. Además este viaje ha coincidido con el cumple de la modelo, y el tenista le ha regalado unas rosas blancas y rojas preciosas, que Alba ha mostrado en Instagram con el siguiente comentario: "No he podido tener un cumple mejor!".