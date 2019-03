Los Juegos Olímpicos dicen adiós a los cuerpazos de ‘La Rojita’

Los Juegos Olímpicos han reunido a multitud de deportistas, pero sin duda los nuestros están de toma pan y moja. Y aunque ya han dicho adiós a Londrés, para nosotros, nuestros chicos de La Rojita, son unos campeones. Con o sin medalla estos cuerpazos ya nos han conquistado. Y es que es imposible resistirse a la mirada de Mata. Con esa carita tan dulce y angelical seguro que ha dejado prendada a mas de una inglesa. Igual que Jordi Alba. Este guapo catalán arrasa por donde pasa y seguro que está temporada marca muchos goles con el Barcelona.

Y parece que el Barça tiene en sus filas a más de un cuerpazo. Cristian Tello a sus veinte añitos se está convirtiendo en un jugador imprescindible para el club catalán e irresistiblemente irresistible para nosotros. Igual que su compañero de equipo Martín Montoya. Pero si hay uno que triunfa allá por donde va y al que muchos ya han apodado como ‘el deseado’ es Dominguez Soto. Y no nos extraña con esa pinta de chico malo que tiene el jugador. Triunfa en el Atletico y muchos hablan ya de que sería la pareja perfecta de Piqué en los terrenos de juego. ¿Estará ya buscando su Shakira particular?

Parece que lo de desfilar por las pasarelas les encanta a los futbolistas. Javi Martinez es modelo de Soy Underwear y se desenvuelve muy bien ante la cámara. No sabíamos que lo extradeportivo se le daba tan bien… Otro que triunfa como modelo es Botía. Este morenazo con cuerpazo de infarto ha desfilado para Sarah Sutton y no desentonaba para nada en la pasarela. Y si hay uno que quita el sentido es Isco. Este guapo malagueño a sus veinte añitos está triunfando con el Málaga, y no ejerce de modelo pero percha no le falta.

La que sí que tiene suerte es la cantante Edurne. Menudo hombretón tiene en casa. Y es que David de Gea se está convirtiendo en una de las promesas del fútbol y muchos hablan ya de que podría ser el próximo Casillas. Otro que se está formando en las filas de Atletico de Madrid es Koke. Tanto entrenamiento está dejando al madrileño con un 'musculamen' de infarto…

Con tanto chicarrón nosotros no sabemos por quién decidirnos y tú, ¿con cuál te quedas?