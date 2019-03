El accidente de Gerard Piqué en el desierto de Catar

Gerard Piqué ha pasado unos días en Beirut para jugar un partido amistoso contra la selección libanesa. Los jugadores han aprovechado y se han acercado al desierto de Catar donde han decidido darse un paseo en buggy.

Pero la pareja de Shakira no tuvo mucha suerte y su buggy acabó volcando, momento que el futbolista ha compartido con sus seguidores en redes sociales. Se ha podido ver todo el accidente: desde la posición de Piqué que no soltó la cámara hasta que no volcó por completo…

También ha subido una instantánea a su cuenta de Instagram al lado del coche después de que este volcara, tomándoselo con humor.

Menos mal que al final todo quedó en un susto….