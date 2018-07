Los abrigos toman el protagonismo del armario masculino para el próximo invierno

La pareja de diseñadores nos traslada en el tiempo pero también nos lleva a un ambiente rural. La pasarela se convierte en el desván o en la casa del pueblo llena de muebles antiguos por el que desfilan los modelos convertidos en esos chicos de pueblo.



Desde las boinas, hasta el corte de los pantalones -anchos y cortos por encima del tobillo o incluso hasta la mitad del gemelo- todo huele a época. La colección pasa de tejidos más toscos en gris con línea diplomática, a lanas frías más depuradas con la elegancia del negro para los trajes y los esmoquín y la sofisticación del terciopelo y los brocados en dorado. Con el blanco, el negro y el dorado como principales colores, los modistos italianos apuestan para la próxima temporada fría por un hombre que se abrigue con capas, largas o cortas, o con abrigos en cuyas mangas, botonaduras o bajos van a confluir bordados de hilo de estilo floral. Pura pasamanería la que ofrece Dolce & Gabbana con prendas que recuerdan a las utilizadas en la antigua corte real francesa. D&G no descuida la ropa interior, los calzoncillos suben el talle y se alargan hasta la rodilla.



Burberry Prorsum

Por su parte, la colección de Burberry Prorsum ofreció toda una ración de patriotismo británico, con homenaje a la caza y a la lluvia. La pasarela se llenó de gentlemens y la firma inglesa presentó a un hombre refinado con pantalones de corte muy ajustado. Las chaquetas y los abirgos también se entallan en una colección de variados colores invernales -negro, verde, burdeos-. El guiño transgresor de la marca llega con las tachuelas en guantes y carteras.



Segunda jornada

Ferragamo y Emporio Armani calientan Milán

Los grandes protagonistas de la segunda jornada de la Semana de la Moda Masculina de Milán para el próximo otoño-invierno han sido las pieles y las lanas que han mostrado las colecciones de Salvatore Ferragamo, Emporio Armani o Vivienne Westwood, y que han calentado las pasarelas milanesas.



Salvatore Ferragamo

La marca que era símbolo de tradición, se renueva. Su diseñador Massimiliano Giornetti ha dado un aire nuevo a la casa de modas, pues el hombre, aunque siempre elegante, ahora parece venido del futuro, de una ciudad moderna, con sus trajes metalizados y con el blanco y negro como gran protagonista.



Los tejidos en blanco y negro de los trajes dan vida a formas simples y esculpidas, e incluso las bufandas no caen con suavidad, sino que desafían la ley de la gravedad con sus formas geométricas. El hombre de Ferragamo usa también pieles, siempre en blanco y negro, que parecen astracán, pero también lanas, y, de vez en cuando, osa con el rojo, pero apagado y profundo, y con algún toque de azulón y morado. La chaqueta de Ferragamo no tiene necesidad de cuello, ya que la elegancia se llama pañuelos de seda que rodean el cuello o pieles y se vuelve al cruzado, pero evitando los tradicionales dos botones.



Emporio Armani

La línea joven del "rey" Giorgio, juega con las pieles y las lanas para un invierno donde la elegancia rima con ropas calientes y acogedoras. Emporio Armani ha imaginado para el próximo invierno un hombre misterioso y romántico, que parece haber salido de la pasada literatura aunque con una lectura moderna, desde las capas a la enormes bufandas de lana y a los sombreros rígidos.Desde la pasarela de la línea joven de Armani, el mensaje es claro, en el próximo invierno las protagonistas serán las lanas y las pieles, casi siempre combinadas.



Así una guayabera o un abrigo totalmente negros se combinan con una maxi bufanda de lana, "que parecería un chal de la abuela si no lo llevase un tío bueno", bromeó el diseñador. Cuando no se lleva la bufanda, los cuellos de las chaquetas están cubiertos de anillos de lana o de tiras espesas de terciopelo, y en los pantalones vuelve también el ajustado y el terciopelo.



La nueva colección de Trusardi se inspira en la elegancia deportiva de los años setenta, partiendo de los mitones de piel para conducir, que se convierten en un complemento de moda. Un hombre salvaje, que mucho recuerda al actor Steve Mcqueen, con jerséis de cuello alto debajo de las camisas, pañuelos geométricos e incluso el bolso rígido para los hombres. Una vuelta al pasado, pero sin caer en la nostalgia.





El hombre de Calvin Klein, diseñado por Italo Zucchelli, propone tejidos como el "tweed" o la piel de camello, pero con un toque de modernidad gracias al uso de acabados que imitan la goma y la cera, además de nuevos estampados y grandes volúmenes. La sudadera de Calvin Klein es "lujosa", de cashemire y piel de cocodrilo, conjuntada con elegantes pantalones rectos en azul marino. Calvin Klein se atreve con trajes de chaqueta de tweed en todos los colores con chaqueta de un solo botón y pantalones anchos, pero también con la variante negro y camel.

La diseñadora que inventó el punk, Vivienne Westwood, se inclina para el próximo invierno por la naturaleza, con hombres que parecen exploradores del Polo Norte, con sus barbas y bigotes cubiertos de hielo. Los exploradores de Westwood se cubren con amplios jerséis que llegan hasta las rodillas, bufandas y chales de lana gruesa, y también acompañados con "leggins". La diseñadora huye de los lisos y los colores planos e introduce estampados de rayas, cuadros o todo mezclado con algunos trabajos de patch work. El gris polar es el color protagonista pero no el único. También lo que ya parece marcar la moda del próximo año, los anoraks, los abrigos y las chaquetas, se rematan con tiras de lana y estolas. El complemento de la dama del punk son, sin duda, sus grandes mochilas de piel.