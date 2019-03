Sita Murt representa sobre la pasarela la sofisticación del punto

Sita Murt ha imprimido vitalidad a sus looks compuestos de materiales naturales que encuentran la sofisticación en las aplicaciones de pedrería plateada y los bordados. Looks muy relajados tanto por las siluetas más amplias como por la cantidad de camisería en tegidos ligeros y los looks lenceros. Los vestidos camiseros, tops de lencería, blusas y faldas con aperturas laterales en seda combinan con el punto en multimples texturas. Como novedad, la diseñadora introduce maxicristales para adornar los looks.

Como único estampado, figuras en coral sobre naranjas más oscuros y verde caza. Los pantalones cortos con pinzas y de punto grueso combinan con finas camisas de seda que se abren en la espalda y en las mangas.