Sadofashionista en el showroom del EGO

Lo único que me gusta de la ‘feria’ que rodea las pasarelas es el showroom de los diseñadores jóvenes. ¿Por qué? Son de los pocos que aportan pura moda a este evento que desde hace muchísimo tiempo huele a naftalina. Dando un paseo por los diferentes stands pude ver prendas maravillosas, como las de uno de mis creadores favoritos, Juanma, o como él prefiere llamar a su marca, Modas Cabezón. ¿Lo mejor? Sus camisas y sudaderas estampadas. ¡Son todo un must! Yo tengo una rollo Hawaiana de verano ideal, os recomiendo que le googueleéis y que veáis sus colecciones… ¡Seguro que os atrapan! modascabezon.blogspot.com.

También me llamaron la atención las prendas femeninas de firmas como Manderlay, ¿qué me decís de sus abrigos forrados de borrego?, y Angela Bang, cuya mini-falda de eslabones recomiendo a toda aspirante a it girl. La diseñadora de ropa masculina Georgina Vendrell, asidua al showroom del Ego, también deambulaba por allí. Estuve hablando un poco con ella y me dijo que ahora desfilaba en Valencia. Desde aquí le deseo toda la suerte del mundo porque lo que hace es absolutamente espectacular. Fijaos en el chaleco de punto… Lo mejor era su precio: 140 €. Una ganga que rebosa savoir faire. www.angelabang.com. www.monicamanderlay.galeon.com. www.georginavendrell.com.

Después de charlar con Georgina me pasé por el stand de mis amigos de We Are Knitters. Unos jóvenes muy originales que han traído a España lo que desde hace una temporada se considera en EEUU como el último grito: venden lana y agujas de madera para que seas tú mismo el que te confecciones bufandas, gorros, jerséis ponchos… ¡Todos los it-boys e it-girls de Manhattan lo hacen! En su página web podéis informaros sobre cómo conseguir el kit y además, si os animáis, existen vídeos tutoriales que os enseñan de una manera fácil y divertida cómo crear vuestra prenda it del invierno. Sí, a muchos puede darles pereza, pero ¿quién dijo que ser guay era fácil? www.weareknitters.com.

Tras caminar por todos los burros repletos de ropa mis ojos se quedaron prendados de una chaqueta que no es que llamara mi atención, me estaba pidiendo a gritos que la comprara. ¿La marca? Jara Bowtie. Una bomber con parches de relojes y cadenas doradas que emulan a los relojes de bolsillo. Impresionante. Me la probé y la verdad es que parecía que me la habían hecho a medida. ¿El problema? No me la pude sacar… ¡Me la llevé! Es perfecta para ir a fiestas fashionistas y, si te apetece llevarla con un rollo menos heavy, puedes quitarle las cadenas. Es decir, tienes dos looks con una sola prenda. ¡Muy buena compra! www.jarabowtie.com/

Todos los que vayáis al EGO me veréis con esa chaqueta puesta. Es el look perfecto para ver la pasarela vanguardista de #MBFWMadrid. Y sí, no lo dudéis ni un momento, si estáis por allí pasar por el showroom de los jóvenes diseñadores y mirad, tocad, probad, ¡comprad! Merece la pena gastarse dinero en ellos y no en 2 ó 3 prendas low cost, porque sí, ellos también son conscientes de que hay crisis y han bajado los precios. ¡Apoyad a los jóvenes diseñadores! Ellos nos necesitan y nosotros, dado el percal fashionista que nos está tocando vivir, también les necesitamos a ellos.