Rodrigo Guirao, Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre... ¿A quién te gustaría ver desfilando sobre una pasarela?

Hay muchos rostros conocidos a los que nos gustaría ver pasearse sobre alguna pasarela de moda y para muestra... ¡Un botón! Algunos de los rostros más conocidos de la gran y pequeña pantalla serían candidatos muy válidos para contonearse y lucir trajes y vestidos de los diseñadores más reconocidos y prestigiosos.

Paula Echevarría, una de nuestras 'it girls' patrias, se ha coronado como uno de los ejemplos a seguir en el mundo de la moda. Sus looks y sus infalibles modelitos siempre crean tendencia y espectación. ¿Os imagináis a Pau deleitando al personal sobre las pasarelas? Otro que tal baila, sobre todo en sus conciertos, es el guapérrimo de David Bustamante. Con ese cuerpazo... ¿Quién no se ha imaginado a Busta derrochando elegancia mientras desfila?

Muchos son también los rostros de la pequeña pantalla que nos encantaría ver desfilar por la pasarela Cibeles. Si hay alguien que nos ha dejado demostradísimo que es guapo a rabiar es el chulazo argentino del momento, Rodrigo Guirao. Seguro que al barman del 'Lolita' se le daría genial eso de deleitarnos con su portentoso cuerpo. Otro que derrocharía elegancia por los cuatro 'costaos' es Jesús Olmedo, también Miguel Ángel Silvestre y Maxi Iglesias, los dos guapos que deleitaran muy pronto nuestros sentidos en prime time con 'Velvet', una de las series más esperadas.

La jovencísima Nerea Camacho también apunta maneras en esto del mundo de la moda, además, la cantante está muy ligada a las tendencias aunque con la ropa suele ser demasiado 'casual' y clásica. La actriz Clara Lago es otra de las 'celebs' que podría deslumbrar sobre las pasarelas, al igual que Blanca Suárez o Edurne, quienes nos deleitan siempre con sus looks sobre las alfombras rojas o los photocalls.