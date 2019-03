Poesía, color y lujo contra la crisis en el sector de la moda

A pesar de ser veterano y llevar muchos desfiles en su carrera, Juan Duyos confiesa que se sigue poniendo nervioso y asegura que si no no tendría gracia. Modesto Lomba y Elisa Palomino, sin embargo se reconocen de naturaleza tranquila. En concreto Elisa asegura que recurre a la filosofía zen para no perder los nervios en momentos de estrés.

No pierden detalle de los tocados, los basjos de las prendas, una arruga. Todo tiene que estar perfecto en el desfile de apróximadamente 15 minutos que servirá para mostrar el trabajo de un gran equipo durante seis meses.

En cuanto a la necesaria convivencia entre creación y crisis, cada uno tiene su propia manera de combatirla. La firma Devota y Lomba presenta una colección llena de poesía. Elisa Palomino invade con el color el armario de la mujer y Juan Duyos no renuncia a las joyas y las pieles, que -en vista de lo que desfilará por la pasarela- seguirán llevándose el invierno que viene.