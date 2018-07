Jon Kortajarena anuncia que no desfilará en la MBFW Madrid

AL CONTRARIO QUE EN EDICIONES ANTERIORES...

Las pasarelas de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid no van a contar, en esta edición, con la presencia de Jon Kortajarena. El guapérrimo modelo ha anunciado mediante un mensaje de Twitter, que no va a desfilar. Jon era un asiduo a esta pasarela y este año no podremos disfrutar de ese cuerpazo.