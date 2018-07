Los famosos no se pierden ni un desfile de la tercera jornada de ‘Madrid Fashion Week’

La cita con la moda más importante del panorama nacional sigue viento en popa y nuestras celebrities no quieren perderse ni un detalle de las nuevas tendencias que se muestran en la ‘Madrid Fashion Week’.

Teresa Helbig ha sido la encargada de inaugurar la tercera jornada de Cibeles. Por allí se han dejado ver las modelos Astrid Klisans, mujer del cantante Carlos Baute, y la atractiva Yolanda Cardona, esposa del guardameta del Barça, Víctor Valdés. Otro rostro conocido que tampoco ha faltado a la cita ha sido la actriz Macarena Gomez.

Posteriormente, las nuevas propuestas de David Delfín ha llegado a una pasarela que ha contado con varios famosos entre sus filas, entre los que destacaron la familia Bosé al completo, Pepón Nieto, Mario Vaquerizo junto a su mujer, Alaska, Carmen Lomana y Nuria Roca. Y Hannibal Laguna también ha contado con mucho apoyo celebrity, ya que se ha rodeado de amigos y fieles como Rocío Carrasco, que acudió acompañada de Fidel Albiac, o el ex futbolista Iván Helguera.

Ion Fiz y Juana Martín también congregaron a algunos rostros conocidos en su presentación en la MBFWM. La modelo Noelia López, con un modelito de lo más peculiar, o la actriz Irene Montalá fueron algunas de las que no faltaron a dicha cita. Andrea Guash, la ex de Alex Lecquio, Eloy Azorín o Bibiana fernández no faltaron a la presentación de lo nuevo de Ana Locking.

Sin duda alguna, a nuestras celebrities les encanta estar a la última en nuevas tendencias.