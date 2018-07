Diseños de lo más sugerentes para hacer entrar en calor en la época invernal

MBFWM sigue sorprendiendo día a día con cada colección que nos ofrece. Pero, aunque muchos creen que marcar curvas ya está pasado de moda, y que lo más 'IN' es una mujer de lo más convencional..., todavía hay algunos diseñadores que siguen apostando por la siempre feminidad de la mujer.

Y no sólo nos referimos al siempre sugerente Andrés Sardá, no. No hace falta llevar un diseño lencero para ser más femenina. Por eso, algunos como Roberto Verino, Jesús del Pozo o Duyos han elegido diseños que marcan los atributos de las féminas de una manera de lo más glamurosa. Tejidos que se ajustan a su cuerpo como un auténtico guante, trasparencia, escotes de impresión…

Seas cómo seas, la Semana de la Moda madrileña nos deja claro que cualquier mujer puede ser sugerente y elegante a la par. Con un poco de atrevimiento, los grandes diseñadores nacionales te harán sentir más femenina que nunca para dejar a más de uno sin respiración.