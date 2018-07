Celebrities que se lanzan al mundo del diseño... ¡Con fines solidarios!

Dejar los escenarios para ponerse a diseñar moda y complementos, es algo a lo que poco a poco nos van acostumbrando las celebrities. Porque crear nuevas tendencias, para sacar beneficios con fines solidarios es algo que siempre ha triunfado, y más aún cuando detrás está una súper estrella. Y sino sólo hay que ver a la modelo Ariadne Artiles que ha diseñado para Swarovsky una camiseta con fines benéficos destinados a la Fundación FERO contra el cáncer, o Kristen Stewart que combinó su faceta de actriz diseñando unas zapatillas fieles a su estilo.

Otros actores que han descubierto su lado más artístico creando sus propios diseños son Leonardo DiCaprio que ha participado en la creación de un modelo de reloj para la firma suiza Tag Heuer, con el fin de recaudar fondos para proteger el medio ambiente; o la ya referente en este tipo de actos Angelina Jolie que también se suma al diseño solidario de complementos con una colección de joyas de la mano del diseñador Robert Procop, que colabora con la organización Education Partnership for Children in Conflic.

Una de las parejas que más se han prestado a las causas solidarias, cuando aún la relación se mantenía a flote, ha sido Demi Moore y Ashton Kutcher, que junto al diseñador de joyas Jack Vartanian crearon una colección de collares para el Día de San Valentín. Charlize Theron también decidió embarcarse en un proyecto solidario a favor de los niños de Sudáfrica, país donde nació, diseñando unas zapatillas junto con la firma Toms Shoes.

Y de actrices pasamos a cantantes. Fergie apostó también por la creación de zapatos para recaudar fondos con destino humanitario. La excéntrica Lady Gaga diseñó una pulsera para ayudar a los damnificados en el tsunami de Japón cuyas ventas fueron donadas a la causa. Y Alicia Keys se pasó a las joyas solidarias cuyos beneficios obtenidos se destinan a la organización Keep a Child Alive.

También presumimos dentro de nuestras fronteras de celebrities humanitarias. Por ejemplo la famosa ex pareja formada por Patricia Conde y Dani Martín, que por separado decidieron ayudar a los demás. Patricia sacó su propia línea de ropa, de la cual el cinco por ciento de sus beneficios irían destinados a la asociación española Women Together. Por el contrario Dani se inspiró en su gusto por las gafas de sol diseñando un modelo acorde a su estilo, y cuyas ventas se destinaron a la fundación Down de España.