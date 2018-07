Alba Carrillo, Noelia López o Ana de Armas nos dan las claves para saber escoger el look más ideal en el ‘front row’

Saber cómo hay que ir vestidos a un desfile de moda es algo que no todo el mundo sabe, por eso te presentamos a las que más saben de esto, nuestras celebrities, y analizamos los diferentes looks que se gastan cuando nos las encontramos en el ‘front row’ de las pasarelas de moda. Porque no hay nadie como ellas para crear tendencia.

Algunas de las ‘celebs’ apuestan por un look casual, siempre guapas y monas, pero sin excentricidades lo importante es estar cómodas y coger buenos apuntes de lo que se va a llevar. Este es el caso de Ana de Armas que elige un Street style muy sencillo con jeans, camiseta ovesize con los hombros al descubierto y manoletinas con tachuelas. Pilar Rubio fiel a su estilo rockero se enfunda en unos pitillos negros, chaqueta de cuero y botas negras. O Alba Carrillo que cansada de lucir modelazos sobre las pasarelas, cuando va a ver a sus compañeras desfilar prefiere ir sencilla y no quitar protagonismo a las modelos.

Después hay otras que aunque se ponen de tiros largos porque la ocasión lo merece no quieren llamar mucho la atención pues para eso están los diseños que se presentan. Eso bien lo sabe la experta en moda Carmen Lomana y es que no hay nadie que sepa mejor que ella cómo hay que ir a un ‘front row’ así se presenta con un sencillo pero precioso vestido gris y bolso rojo para darle un toque de color a su estilismo. Martina Klein como buena modelo sabe lo que hay que lucir en un desfile y ella escoge un mono de pata de elefante negro con la parte de los hombros blanca, ¡ideal! Este es el caso también de Noelia López que apuesta por pitillos y camiseta negra pero para darle más categoría a su vestuario se pone una chaqueta brillante y un maxicollar en forma de cruz.

Por último, están las que se visten para ‘matar’ ante tal evento y es que si vas a un desfile de moda no sólo vas a mirar sino también a que te miren por eso sacan lo mejor de su armario y a deslumbrar con luz propia. Bibiana Fernández esto lo lleva a la práctica embutida en un ceñido vestido estampado, gafas de sol, y un buen abrigo de pelo que se note el poderío que se gasta. Esmeralda Moya también se apunta a esta teoría con un vestidazo verde de un solo hombro y volantes de gasa y raso, ¡Muy elegante! O Adriana Abenia con una falda de tubo negra y un corsé escote corazón de lentejuelas digno de toda una celebrity.