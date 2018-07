¿Qué une a Beatriz y Máxima de Holanda?

La relación entre suegra y nuera no era del todo buena, pero la reina Beatriz y Máxima de Holanda han limado asperezas y ahora se llevan a pedir de boca. Quizás, las mil y una cualidades que tienen en común tienen algo que ver...

Cuando Máxima conoció al heredero al trono de Países Bajos, el príncipe Guillermo, en una fiesta en Sevilla tardaron mucho tiempo en hacer pública su relación. Pero cuando la familia real holandesa y la prensa se enteraron, la polémica estuvo servida. Y todo fruto a que su padre había sido ministro de Agricultura durante la dictadura del general Videla.

Este hecho hizo que el Parlamento no aprobara demasiado este enlace y he aquí la primera coincidencia. Resulta que la elección del príncipe Guillermo no fue la única que no le gusto a los ciudadanos de su país, ya que la reina Beatriz eligió a un diplomático alemán que tampoco fue muy bien acogido socialmente.

Al final todo se solucionó y tanto el marido de la reina Beatriz como Máxima han sido más queridos, casi, que los propios miembros de la realeza. Las dos son adorados por la gente. Siempre demuestran su cariño y dulzura con los ciudadanos, por lo que ellos les responden de igual manera, arropándoles con los más calurosos recibimientos.

Además de estos nexos, Beatriz y Máxima comparten un gusto exquisito por las joyas y la eleganzcia, no hay más que ver lo bien conjuntadas que van siempre. Y a partir del 30 de abril, tendrán una 'cualidad' más en común que no todo el mundo puede presumir de haber conseguido: habrán sido reinas de Países Bajos las dos.