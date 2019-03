El primer beso de Magdalena de Suecia y Christopher O’Neill como marido y mujer

DOS ROMÁNTICOS BESOS A LAS PUERTAS DE PALACIO Y ANTE SU INCONDICIONAL PUEBLO

No hay boda sin beso entre los novios, así que Magdalena de Suecia y Christopher O’Neill no iban a ser menos y han protagonizado un auténtico beso de película, convertidos ya en marido y mujer. Ha sido ante todos los asistentes que se concentraban a las puertas de palacio, quienes no se han conformado con uno solo y han pedido más y más hasta que, entre risas y miradas de amor, se han fundido en su segundo beso.