El estilo de Magdalena de Suecia, una princesa muy sexy y a la última moda

Ser princesa no es algo fácil, con eso de tener a los paparazzis siempre dispuestos a sacarte numerosas fotos. No obstante, Magdalena de Suecia es un claro ejemplo de belleza en estado puro y siempre ideal. Ella sigue las tendencias de moda y las adapta a su estilo. Desde luego, podemos decir que es casi una 'it girl' en toda regla...

A Magdalena no hay ninguna situación que se le resista y el 'street style' es uno de sus puntos fuertes. Los 'trenchs' son una de sus prendas fetiche y los suele combinar con zapatos de todo tipo (peep-toe, stilettos...)y bolsos a la última. Eso sí, cuando hay que ir cómoda ella recurre a la tan fiable combinación de jeans y americana y consigue un 'outfit' perfecto.

La princesa sabe que la clave de cualquier look son los complementos y por eso no escatima cuando de ellos se trata. Los fulares son su punto débil y se atreve incluso con los de 'print animal' y otros estampados. Y, cual 'fashion victim' total, se apunta a los maxi bolsos y los luce con estilazo. Otro de sus secretos de moda son los pantalones pitillo y los capri o corsario (con el largo por encima del tobillo). Estilizan piernas y son de lo más 'it'. ¡Buena elección!

Para las numerosas noches de actos oficiales y eventos, Magdalena suele optar por vestidos sencillos en tonos satinados o el clásico black&white. Eso sí, ella sabe cómo deslumbrar cuando la ocasión lo requiere, como hizo en 2010 con un diseño azul de falda de volantes en la boda de su hermana Victoria de Suecia.

Ella suele apostar por su diseñador preferido, Valentino, a quien le ha encargado el modelito que lucirá el día de su boda...¡Seguro que está espectacular y que Chris O'Neill no es el único que se queda con la boca abierta...!