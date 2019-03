Así se sentarán todos los invitados de la boda de Guillermo y Kate

Zona 1: Zona linterna Norte

Amigos y familiares inmediatos de Catherine Middleton

Amigos del príncipe Guillermo y Catherine Middleton



Zona 2: Familia Middleton (frente a familia real)

Michael Middleton, padre de la novia

Carole Middleton, madre de la novia

James Middleton, hermano de la novia

Resto de familia sin confirmar

En esta zona podrían situarse los hijos de la Duquesa de Cornualles Tom Parker Bowles y su esposa Sarah y Laura Lopez y su marido Harry Lopez.





Zona 3: Familia Spencer

Charles, conde Spencer, tío del novio

Karen Gordon, prometida del conde Spencer

Lady Sarah McCorquodale, hermana de Diana

Lord Neil McCorquodale

Lady Jane Fellowes, hermana de Diana

Sir Robert Fellowes

Lady Kitty Spencer, prima de Guillermo

Lady Amelia Spencer, prima de Guillermo

Lady Eliza Spencer, prima de Guillermo

Lord Louis Frederick Spencer, primo de Guillermo

Alexander Fellowes primo de Guillermo

Eleanor Fellowes prima de Guillermo

Emily Jane McCorquodale prima de Guillermo

George Edmund McCorquodale primo de Guillermo

Celia Rose McCorquodale prima de Guillermo

(Los dos últimos están sin confirmar pero asistirán con toda seguridad al ser primos-hermanos del novio y haber estado presentes tanto Guillermo como Kate en las bodas de estos).



Zona 4: Familia Real Británica

La Reina Isabel II

Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo

Carlos, Príncipe de Gales y Camila, Duquesa de Cornualles

Príncipe Enrique (se unirá cuando haya acabado con sus obligaciones de bestman)

Príncipe Andrés, Duque de York

Princesa Beatriz de York

Princesa Eugenia de York

Príncipe Eduardo y Sophie, condes de Wessex

Princesa real Ana y su marido el vicealmirante Timothy Laurence

Peter Phillips y su mujer Autumn Philips

Zara Phillips y su prometido Mike Tindall

David Armstrong-Jones y Serena, Vizcondes Linley con su hijo Charles

Lady Sarah Chatto (n. Armstrong-Jones) y su marido Daniel Chatto y sus hijos Samuel y Arthur

Príncipe Richard y Princesa Birgitte, Duques de Gloucester

Alexander Windsor y Claire Booth, Condes de Ulster

Lady Davina Windsor y su marido Gary Lewis

Lady Rose Windsor y su marido George Gilman

Príncipe Eduardo y princesa Katherine, Duques de Kent

George Windsor y Silvana Tomasselli Condes de Saint Andrews con sus hijo Lord Downpatrick

Lord Nicholas Windsor y su esposa Paola Doimi

Lady Helen Taylor y su marido Timothy Taylor

Príncipe Michael de Kent y su esposa, princesa Michael de Kent

Lord Frederick Windsor y su esposa Sophie Winkleman

Lady Gabriela Windsor

Princesa Alexandra, Hble. Señora Ogilvy,

Lord James Ogilvy

Lady Marina Ogilvy



Zona 5: Casas Reales extranjeras

Príncipe Felipe y la Princesa Matilde de Bélgica

Príncipe Guillermo y Princesa Máxima de los Paises Bajos

Príncipe Felipe y Princesa Letizia, príncipes de Asturias

Príncipe Alberto II de Mónaco y su prometida Charlene Wittstock

Príncipe Pablo de Grecia y su esposa Marie Chantal, con su hijo Constantino-Achileas

Princesa Victoria de Suecia y su marido príncipe Daniel

Reina Sofía de España

Rey Harald y reina Sonia de Noruega

Reina Margarita de Dinamarca y Príncipe Henrik

Gran Duque Juan y la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo

Emir del Estado de Qatar y Sheika Mozah bint Nasser Al Missned

Rey Constantino de Grecia y la Reina Anne-Marie de Grecia

El sultán de Brunei y Raja Isteri Pengiran Saleha Hajah Anak

Rey Simeón II y la reina Margarita de la Bulgaria

El Rey de Swazilandia

El Rey de Tonga

Rey Miguel I de Rumanía y la Princesa Margarita

El príncipe Mohamed Bin Nawaf bin Abdulaziz de Arabia Saudita y la Princesa Fadwa bint Khalid Bin Abdullah Bin Abdulrahman

Sheikh Ahmad Al-Sabah Hmoud de Kuwait

Príncipe Seeiso Seeiso Bereng y Seeiso Mabereng princesa del Reino de Lesotho

El Agong Yang di-Pertuan Agong y Raja Permaisuri de Malasia

Princesa Lalla Salma de Marruecos

Sayyid Haitham bin Tariq Al Said, de Omán

La Princesa Maha Chakri Sirindhorn de Tailandia

El príncipe heredero de Abu Dhabi

Príncipe Alejandro y Princesa Catalina de Yugoslavia

Princesa Isabel de Yugoslavia



Zonas 6 y 7: Gobernadores Generales, Mandatarios extranjeros y cuerpo diplomático

Gobernador General de Antigua y Barbuda, de Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Primeros Ministros de Australia, Bahamas, Barbados, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Bermuda, de las Islas Vírgenes Británicas, de las Islas Caimán , gobernador de las Islas Malvinas, Ministro Principal de Gibraltar, Ministro Principal de Montserrat y de Santa Elena.



Zona 8: Amigos de la familia Middleton



Zona 9: Representantes de la Iglesia y otras religiones

Arzobispo de Canterbury Rowan Williams y Sra.

Arzobispo de York y Sra.

Arzobispo de St. Andrews y Edimburgo Cardenal Keith Patrick O'Brien

Arzobispo de Gales, Rvdo. Barry Morgan

Arzobispo de Armagh, Rvdo. Edwin Alan Harper

Arzobispo de Westminster, Rvdo. Nichols

Cardenal Arzobispo de Westminster (Iglesia Católica) Cormac Murphy-Connor

Arzobispo de Armagh, el cardenal Sean Brady

Arzobispo Gregorious, de la Arquidiócesis griega de Thysteira y Gran Bretaña

Primado de la Iglesia Episcopal de Escocia, Rvdo. David Chillingworth

Rvdo. John Christie, Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia

Rabino Anthony Bayfield

Reverendo Norman Hamilton

Monseñor Philip Kerr, coordinador Acción Conjunta de las Iglesias en Escocia

Comisionado Elizabeth Matear, Ejército de Salvación

Rvdo. Jones Gareth Morgan, Presidente del Concilio de la Iglesia Libre de Gales

Rabino Plancey Alan

Imam Mohammad Raza

Seelawimala Bogoda monje jefe interino del Vihara Budista de Londres

Maulana Syed Raza Shabbarm, Confianza Muhammadi

Natubhai Shah, presidente de la Academia Jain

Christopher Tuckwell

Reverendo Martin Turner



Zona 10: Amigos personales de los novios

No están confirmados, pero estar, estarán:

Alicia Fox-Pitt: una de las mejores amigas de Catherine Middleton

Ben Fogle: aventurero y presentador de televisión amigo de la pareja

Olly Hicks: compañera de Kate de remo

Sam Waley-Cohen: fue quién propició la reconciliación del príncipe Guillermo y Kate tras su ruptura en 2007

Holly y Sam Branson: hijos del magnate de la Virgin Richard Branson

George Percy y Lady Catherine Percy, hijos del Duque de Northumberland

Edward Innes-Ker: hijo del Duque de Roxburghe

Jack Mann: compañero de polo del príncipe Guillermo

Thomas van Straubenzee: compañero de viaje del príncipe Guillermo en su tour por Nueva Zelanda en 2005

Guy Pelly: amigo y co-organizador de la despedida de soltero del príncipe Guillermo

Tom Inskip: compañero de colegio del príncipe Guillermo y también otro de los organizadores de su fiesta de despedida

Ben Vestey: compañero de polo en Eton del príncipe Guillermo



Zona 11: Miembros del gobierno

Primer Ministro David Cameron y su esposa Samantha Cameron

Viceprimer Ministro Nick Clegg y su esposa Miriam González Duantez

Primer Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth William Hage y señora

Ministro de Hacienda, George Osborne y Sra.

Secretario de Estado de Justicia y Lord Canciller Kenneth Clarke y Sra.

Secretaria de Estado del Ministerio del Interior y Ministra de Mujer e Igualdades Theresa May y su marido Philip May

Secretario de Estado de Cultura, Juegos Olímpicos, Medios de Comunicación y Deporte Jeremy Hunt y Sra.

Secretario del partido laborista Ed Miliband y su esposa Justine Thornton

Presidente de la Cámara de los Comunes John Bercow y Sra.

Presidente de la Asamblea Nacional de Gales Lord Elis-Thomas y Sra.

El Presidente del Parlamento escocés Alex Fergusson y Sra.

El Presidente de la Asamblea de Irlanda del Norte William Hay y Sra.

Presidenta de la Cámara de los Lores, baronesa Helene Hayman y su marido Martin Hayman

Primer Ministro de Gales Carwin Jones y Sra.

Primer Ministro de Irlanda del Norte Peter Robinson y Sra.

Primer Ministro de Escocia, Alex Salmond y Sra.

Alcalde de Londres Boris Johnson y su esposa Marina Wheeler

Alcalde de la city de Londres Michael Bear y Sra.

Secretario del gabinete Sr. Gus O’Donnell y SRa.

Alcaldesa de la city de Westminster Judith Warner y su marido conde Paolo Filo della Torre

Sr. Simon Fraser y Sra.



Zona 12 y 13: Destacados miembros de los Servicios de Defensa y resto de invitados

General William Cubitt General de División, Comandante de la Household y GOC del Distrito de Londres y Sra.

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Vice Mariscal Sir Stephen Dalton y Sra.

Vice-jefe del Estado Mayor de la defensa, General Sir Nicholas Houghton y señora

Vice-Mariscal David Murray y Sra., Secretario de Defensa

General Sir David Richards y Señora, Jefe del Estado Mayor de Defensa

Almirante Sir Mark Stanhope y Señora, Jefe del Estado Mayor Naval

General Peter Wall y Señora, Jefe del Estado Mayor

David Allan, presidente de Rescate de Montaña de Inglaterra y Gales. El príncipe Guillermo es patrono de la organización desde 2007.

Mayor Tom Archer-Burton, oficial al mando los príncipes Guillermo y Harry en el “Household Cavalry” (Caballería Real). También lideró la expedición Burnaby Blue en Sudáfrica en la que el príncipe Harry estuvo involucrado.

Mayhew Charlie es director ejecutivo de la Conservation Charity, Fondo Tusk. El príncipe Guillermo y el príncipe Harry visitaron proyectos financiados por el fondo Tusk en Botswana el año pasado. Dicha visita real fue la primera que los príncipes Guillermo y Harry hicieron juntos

Alison Moore-Gwyn, directora ejecutiva de Fields in Trust. En 2010, el príncipe Guillermo se convirtió en patrón de los “fields” de la reina Isabel II, con motivo del jubileo de la Reina por sus bodas de Diamante

Seyi Obakin, Director Ejecutivo de Centrepoint, del cual el príncipe Guillermo es patrono desde 2005. Su madre, Diana, Princesa de Gales fue también patrono de la Caridad. Seyi durmió al raso con el príncipe Guillermo en Londres para poner en relieve la situación de las personas sin hogar.

Peter Cross, presidente ejecutivo de la caridad SkillForce, del cual el príncipe Guillermo es patrono desde 2009. A principios abril, el príncipe Guillermo lanzó un premio en reconocimiento de la contribución que los jóvenes hacen a sus comunidades.

Amanda Berry, directora ejecutiva de BAFTA. El príncipe Guillermo es presidente de la BAFTA desde 2010.

Ann Chalmers, directora ejecutiva de caridad infantil. El príncipe Guillermo es patrono de la caridad desde 2009. Esta organización educa a los profesionales y apoya a las familias, tanto cuando un niño muere y cuando un niño está en duelo.

Julia Samuel, presidenta caridad infantil y amiga de la familia del príncipe Guillermo.

Tessa Green, ex presidenta de The Royal Marsden NHS Foundation Trust. El príncipe Guillermo se convirtió en presidente de la Royal Marsden en 2007 después de haber ayudado durante unos días en la organización.

Simon Johnson trabajó en estrecha colaboración con el príncipe Guillermo como director de operaciones de la FIFA World Cup 2018 para Inglaterra

Trevor Brooking, director de la asociación de fútbol en desarrollo y responsable de los estándares de entrenamiento para jóvenes en Inglaterra. El príncipe Guillermo ha sido Presidente de la Asociación desde 2006.

Sir Clive Woodward, ex entrenador de la selección inglesa de Rugby “los leones británicos e irlandeses”. Sir Clive invitó al príncipe Guillermo para que se uniera a estos en su gira de Nueva Zelanda en 2005.

Gareth Thomas, vicepresidente Patrono de la Unión Galesa de Rugby.

Ian Thorpe, nadador olímpico quién conoció al príncipe Guillermo en 2010. Guillermo apoya la Fundación Ian Thorpe que se centra en mejorar la salud y la educación para los niños.

Pleydell Barty-Bouverie, recaudó fondos para la Tusk Trust en 2008 para recaudar fondos recorriendo África en bicicleta.

Contralmirante Ian Corder, Almirante de Submarinos. El príncipe Guillermo fue nombrado comandante en Jefe de Submarinos de la Reina en 2006.

Brigadier Ed Smyth-Osbourne , fue comandante del regimiento de la caballería real con los príncipes Guillermo y Harry y actuó como su mentor militar. También fue comandante del príncipe Harry durante el servicio de este en Afganistán.

Mayor William Bartle-Jones, fue director del príncipe Guillermo en el regimiento de Caballería con sede en Windsor.

Comandante Steven Bentley es el director del príncipe Guillermo en la Academia de Rescate de la RAF en Anglesey.

Sargento Keith Best, colega del príncipe Guillermo en la RAF en Anglesey, Gales del Norte. Fue galardonado con Mención de la Reina por el valor en el aire después de jugar un papel importante en los rescates por las inundaciones de Cumbria en 2009.

Paul Bolton, colega de Prince William en la RAF en Anglesey

Comandante Kevin Marsh, estuvo con el príncipe William en la RAF, y será uno de los organizadores de la seguridad fuera de la Abadía de Westminster.

Martyn Compton, oficial de la Caballería Real herido en una emboscada en Afganistán en 2006. Estuvo en durante tres meses y tiene quemaduras en 75 % de su cuerpo

Miss Holly Dyer, hermana de la teniente Joanna Dyer, asesinada por una bomba en Irak en 2007. Joanna era amiga del príncipe Guillermo en la academia militar de Sandhurst.

Susana Roberts, viuda del comandante Alexis Roberts, asesinado en Afganistán en 2007. Alexis Mayor Roberts fue Comandante de Pelotón del príncipe Guillermo en Sandhurst.

Sr. y la Sra. Bryn Parry, el ex soldado Bryn Parry y su esposa Emma fundaron la organización benéfica “Ayuda para los Héroes” para asistir a los hombres y mujeres heridos en actos de servicio. Una asociación apoyada por los príncipes Guillermo y el Harry.

Edward Gould, maestro de Catherine Middleton en el Marlborough College

Dr. Andrew Gailey, Vice-Rector de Eton y tutor del príncipe Guillermo

Edward Dawson-Damer, oficial de la Guardia franco-irlandés, que fue caballer de la reina Isabel, la Reina Madre en la década de 1980. Él recibió el príncipe Guillermo de una sección de su visita a Australia en enero de 2010.

Sam Stevenson, capitán de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelanda que asistió al príncipe Guillermo durante los compromisos oficiales representando a la Reina en Wellington y Auckland, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Sir John Major tutor de los príncipes Guillermo y Harry en las cuestiones jurídicas y administrativas, tras la muerte de Diana, Princesa de Gales en 1997,

Rowan Atkinson, el popular “Mister Bean”, es amigo cercano del Príncipe de Gales.

Tom Bradby, periodista que hizo la primera entrevista a Guillermo y Catherine el día que se anunció su compromiso.

Ben Fogle, escritor de viajes, presentador de televisión y aventurero que ha coincidido con el príncipe Guillermo en varias ocasiones.

Sir Elton John, cantautor, compositor y pianista. Actuó en el funeral de Diana, Princesa de Gales. Acudirá con su marido David Furnish

David y Victoria Beckham, Guillermo, como presidente de la Asociación de Fútbol ha trabajado con David Beckham como embajadores de la FIFA World Cup 2018 de Inglaterra

Guy Ritchie, cineasta amigo del príncipe Guillermo y Catherine, ex marido de Madonna..

Joss Stone, actriz y cantante. Actuó en el Concierto por Diana en Wembley en 2007

Mario Testino, autor de las fotografías oficiales del compromiso de los novios

Tara Palmer-Tomkinson, amiga del Príncipe de Gales y su familia.

Sam Waley-Cohen jinete amigo del príncipe Guillermo y Catherine Middleton

Galen Weston, amigos de El Príncipe de Gales y su familia.