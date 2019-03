¿Qué tiara lucirá Kate Middleton?

Otra de las incógnitas que rodean al día de la boda es la tiara que lucirá Kate Middleton el día del enlace con el príncipe Guillermo. Aunque tenemos que esperar hasta el mismo día de la boda para saberlo a cinecia cierta... podemos realizar un descarte. Tiaras hay muchas, pero no todas son adecuadas para una boda real. De momento se barajan varias opciones:

- La primera. Guillermo debería pedírsela prestada a su tío el conde Spencer. Es la tiara que utilizó la princesa Diana en su boda con el príncipe Carlos, y que no ha vuelto a salir a la luz pública desde el fallecimiento de Diana. Al optar por la tiara Spencer, las comparaciones entre Kate y Diana serían más que notables. Incluso se desviaría la atención de la boda hacia el recuerdo de la propia Diana. Por otra parte, Kate no es una Spencer ni va a casarse con nadie de la familia Spencer, por tanto no sería muy lógica esta opción.

- La segunda opción, que a Kate le regalen una tiara nueva. Tal y como ocurrió en el caso de Sarah Ferguson al casarse con el príncipe Andrés. La joyería Garrard’s, joyeros habituales de la casa real, hizo un diseño maravilloso para la entonces futura duquesa de York. Pienso que no se decantarán por esta opción, teniendo en cuenta las circunstancias económicas actuales donde todos deben dar ejemplo de austeridad.

- Y finalmente, la tercera opción es que la reina regale a Kate una de sus magníficas tiaras como regalo de bodas, como hizo con sus nueras. No sabemos si la reina elegirá la tiara o Kate tendrá la posibilidad de elegir, lo que está claro, es que la espectacularidad de la misma está garantizada.

Si la Reina da muestra de su generosidad tendríamos un nuevo abanico de posibilidades. Hay tres tiaras, que son las que más opciones tienes de ser las elegidas para el gran día:

- La 'Tiara Rosa de Strathmore', regalo del padre de la reina madre a su hija al contraer matrimonio con el duque de York, futuro rey Jorge VI, de tipo floral y muy discreta, sería un homenaje a la bisabuela de Guillermo.

- En segundo lugar, y como homenaje a su abuela, la 'Tiara Fringe'. Fue la elegida por la reina Isabel para casarse con Felipe de Edimburgo en 1947 y que, posteriormente, llevó la princesa Ana para casarse con Mark Philips. La diadema está formada por 60 barras verticales de diamantes y puede ser usada como tiara y como collar. A día de hoy, esta tiara es una de las preferidas de la reina Isabel.

- Y en tercer lugar, la 'Tiara de los enamorados de Cambridge'. Fue la que le regaló la reina a la princesa Diana como regalo de bodas, y que ésta solía usar en muchas ocasiones porque le gustaban mucho las perlas. Después del divorcio pasó de nuevo a la reina. Esta tiara puede ser la elegida, además ya que el título de Duques de Cambridge es que se piensa que la reina podría dar a su nieto el mismo día de la boda. Por tanto, compartiría tiara con el mismo nombre de su nuevo ducado.