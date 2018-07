¿Qué diseñadores elegirán las 'Royals' para la Boda Real inglesa?

De las 1900 invitaciones que se han enviado para la boda de Guillermo y Catherine, sólo se han cursado 40 invitaciones para las familias reales reinantes y no reinantes, sin contar las 50 invitaciones para los miembros de la familia real británica.

A día de hoy, han confirmado su asistencia: la Reina Margarita II de Dinamarca y su esposo el príncipe Enrique; los reyes Harald V y Sonia de Noruega; los príncipes herederos de Suecia, Victoria y Daniel;los de Países Bajos, Guillermo y Máxima; y de Bélgica, asistirán Felipe y Matilde. Otros que han confirmado su asistencia son los príncipes Alejandro y Catalina de Serbia; la princesa heredera Margarita de Rumania y su esposo el príncipe Radu; así como los próximos novios reales, el príncipe Alberto II de Mónaco y su prometida Charlene Wittstock. La familia real griega, encabezada por el ex rey Constantino II (padrino de bautismo de Guillermo) asistirá casi al completo.

Aunque no han confirmado su asistencia, también habrá representantes de las familias reales de Qatar, Jordania, Kuwait, Brunei, Dubai, Malasia, Tailandia... De España no hay confirmación oficial, aunque seguramente asistirán la Reina Sofía y los príncipes de Asturias. Quienes no estarán serán el rey Hamad de Bahrein, debido a las protestas y disturbios en su país. Ni la Familia Imperial de Japón, por la reciente tragedia del terremoto.

La invitación indica que el ‘dress code’ a llevar es el ‘morning coat’, o chaqué, para los invitados; aunque con toda seguridad, y como es habitual en este tipo de eventos, los miembros de las familias reales irán un uniforme militar, más condecoraciones. Para las señoras traje corto, con libre elección de color a excepción del blanco, color reservado para la novia. Una regla que en su día no respetó la madre de Mette Marit, que fue de blanco a la boda de su hija con Haakon de Noruega. Y en cuanto a complementos, los de siempre: tocados o pamelas.

Ya sabemos que el vestido de novia es el secreto mejor guardado del momento, y hasta que no la veamos aparecer a las once de la mañana en la puerta de la Abadía de Westminster no sabremos cuál es el diseñador elegido. Eso sí, suena con fuerza el nombre de Bruce Oldfield, autor a su vez del vestido de novia de Rania de Jordania. Lo que sí sabemos es quién va a diseñar el vestido de Pippa Middleton, la dama de honor de la novia, a quien los medios ingleses han pillado, junto con su madre, en la tienda de la diseñadora de trajes de novia y fiesta Alice Temperley.

¿Que diseñadores vestirán a las royals para la boda del año?

Ante un evento de semejantes características, donde millones de miradas estarán puestas sobre ellas, muchas princesas apostarán a caballo ganador, confiando en el diseñador que mejor las conoce y que sabe sacar partido de ellas a la hora de lucir ante millones de personas.

Algunas que serán fieles a sus diseñadores son Matilde de Bélgica, que tiene en Edouard Vermeulen, y su exclusiva tienda Natan, su diseñador fetiche; o Victoria de Suecia que podría optar por algún diseño de Pär Engsheden, creador de su vestido de novia. La princesa Letizia confiará una vez más en Felipe Varela; mientras que Máxima de Holanda se decantará por Graciela Naum o por el modisto argentino Benito Fernández. Charlene Wittstock, la próxima novia real, puede apostar por Armani como ha hecho para las grandes ocasiones, como por ejemplo en la boda de Victoria de Suecia, donde estaba guapísima.

Marie Chantal Miller, esposa de Pablo de Grecia, ha sido siempre fiel a Valentino. Aunque el maestro italiano ya no diseñe, seguro que nos sorprende con algún vestido de alta costura como Oscar de la Renta para ser, una vez más, una de las invitadas más elegantes. Otra princesa real que siempre apuesta por la alta costura es la jequesa de Qatar, Sheikha Mozah bint Nasser al Missned, propietaria de una impresionante colección de miles modelos de alta costura. Ella, como de costumbre, deslumbrará con algún modelo de Chanel o Valentino, siempre adaptados a los preceptos de su religión. Rania de Jordania, será otra de las invitadas más fotografiadas y admiradas. Suele acertar casi siempre en lo que elige, aunque a veces no respete el protocolo, como en la boda de los Príncipes de Asturias. Elie Saab, Dior, Ungaro, Chanel,... Su lista puede ser interminable y nos puede sorprender con cualquiera de ellos.

Como es una boda de día, no veremos tiaras como en la boda de Suecia. En cambio, asistiremos a un impresionante desfile de pamelas y tocados. Sombrereros de prestigio como Stephen Jones o Philip Treacy, ya tienen su lista de peticiones completa. Sólo esperamos que ninguna invitada confunda ir a la boda real con las carreras de Ascot.