Lo que no se ve en la boda de Kate y Guillermo

No podía estar todo el mundo invitado a la gran boda del año, pero los más atrevidos no se han querido perder detalle. Personas de seguridad, trabajadores, curiosos y multitud de expontáneos no podían faltar en un ambiente de boda real.

Fuera de la Abadía de Westminster, hemos captado unas intantáneas de personajes fuera de lo común, que han querido ser testigos del enlace. Aunque no sean de la realeza, ni se hayan puesto la pamela, captan la atención de todos por sus originales ideas a la hora de vestir o de aparecer entre el público.

Disfraces, caretas, gorros... todos ellos con banderas británicas son los grandes protagonistas.