El Príncipe Enrique promete un discurso nupcial divertido y sorprendente

Una boda sin discurso no es una boda y el afortunado de leerlo en el enlace del año será, cómo no, el hermano del novio. El Príncipe Enrique parece estar muy contento con la noticia y por eso no ha tardado en hacer declaraciones en un programa de televisión “Good Morning America”.

El joven, que además será el padrino de la ceremonia leerá acompañado de dos amigos y ha dicho que será un discurso que roce desde lo típico pasando por lo divertido y hasta avergonzante. "Hará que se den un golpe en las costillas entre los invitados. "El Príncipe Enrique confesó entre risas que pretende contar alguna historia divertida, pero que será prudente ya que su abuela, la Reina Isabel II, estará allí. Así que tendrá que ser selectivo.

Pero también hubo momentos más tensos y emotivos, en los que no dudó en recordar a su madre, la Princesa de Gales. Enrique, declaró que ese día él, su hermano y su padre y todo el resto de la familia estarán pensando en ella.