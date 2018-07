Letizia decepciona con un vestido de Felipe Varela en la boda de Guillermo y Kate

La princesa Letizia volvió a confiar en su diseñador fetiche para la boda de Guillermo y Catherine Middleton. Felipe Varela fue el modisto español que ha vestido a nuestra princesa.

Letizia decepciona con este vestido de mangas trasparentes y bordados en el mismo tono rosa palo. Guantes, bolso y pamela, una unidad de colores que aburre y desilusiona a los que admirados contemplaban el fastuoso outfit elegido por la princesa en la noche previa a la ceremonia.

El color se funde con su piel. Este tono no favorece a la princesa, lejos de ello Letizia brilla menos que en cualquier otro evento real. Ha pecado de look recatado, reminiscencias poco conseguidas a los viajes de Grace Kelly. Craso error.

El vestido decepciona, pese a que el color es acertado para una boda de mañana, ha pecado de discreta con un vestido que no es de una boda real. Pese a que no sea el heredero inmediato a la corona británica, el enlace poseía una importancia que no refleja el atuendo de nuestra princesa.