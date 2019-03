Kate Middleton, la 'reina' de las gangas

Los ingleses tienen que estar muy contentos con la que será su futura reina, ya que, según cuentan, Kate Middleton no es una mujer de un gasto caro y es una experta buscadora de gangas. Por ello, la posible sucesora de la Reina Isabel II no derrochará el dinero de los ingleses cuando llegue al trono.

Al parecer, la prometida del príncipe Guillermo es una chica asídua a las pizzerías baratas, por ejemplo. No le gusta nada eso de ir a restaurantes súper caros donde se comen platos de esos que lucen mucho pero llenan poco...

"A ella le encanta ir de compras a tiendas llenas de gangas, en las que poder rebuscar el mejor chollo. Luego combina muy bien alguna de sus prendas caras con las que se compra en las tiendas de saldos. Tiene muchísimo ojo para ello", afirma una fuente a la revista Us Magazine.

Pero aunque le guste disfrutar de las pequeñas cosas, sin derrochar, parece que en su boda no se andará con tanto ojo a la hora de pagar. Hace pocos días que se supo que Guillermo y Kate habían contratado para su enlace al mítico Paul McCartney. Un cantante que estamos convencidos que no cantará en dicha boda si no es ante un cheque llenísimo de ceros...