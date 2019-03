Kate Middleton recibirá una alianza con oro de Gales

El anillo que llevará Kate Middleton tras su boda con el príncipe Guillermo se hará con una pepita de oro de Gales que tiene guardada la familia real, que siempre ha recurrido al mineral galés para los enlaces reales. Aunque ya no hay minas de oro en Gales, pues la última cerró en 2007, la familia real británica tiene guardada desde 1981 una pepita de 36 gramos que ha servido para varias bodas, entre ellas la del príncipe Andrés y Sarah Ferguson en 1986.

Los joyeros de Kent (sureste de Inglaterra) Harry Collins serán los encargados de crear el anillo para Kate, pero no para el príncipe Guillermo, que ha optado por no llevar anillo de boda, según informa hoy el periódico The Times. La reina madre fue la primera novia que decidió recurrir al oro de Gales cuando se casó con el rey Jorge VI (padre de Isabel II) en 1923, en concreto de una pepita de la mina Clogau St David, en la localidad de Bontddu, norte de Gales. Desde entonces, este oro se ha utilizado para los enlaces de la reina, la princesa Margarita, la princesa Ana y Diana de Gales.