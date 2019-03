Despiden a un Guardia Real por insultar descaradamente a Kate Middleton

Parece que a pocos días de la boda no solo están nerviosos los novios o los 1900 invitados, sino que también la Guardia Real. Aunque parecía que estaba todo controlado, no contaban con que las redes sociales se estaban haciendo eco de los insultos que un joven, perteneciente a la seguridad de palacio, le estaba dedicando a la futura princesa, Kate Middleton.

La Casa Real no lo ha dudado ni un momento y ha despedido al guardia Cameron Really, de 18 años, por insultar en su Facebook a Kate. El joven no tuvo reparos en escribir en su muro frases como ‘vaca arrogante’ o ‘perra rica’, haciendo referencia a la futura mujer de Guillermo de Inglaterra.

Al parecer, ha sido un compañero anónimo de Cameron, el que le ha delatado. Y tampoco ha tenido escrúpulos a la hora de decir que su compañero era un poco agresivo. De hecho, en su perfil en la red social tiene puesto como gustos "causar problemas" y el alcohol...

Esperemos que la Casa Real no tenga problemas de seguridad en un día tan importante como el de la boda.