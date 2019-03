Las canciones que sonarán en la boda de Kate y Guillermo

El príncipe Guillermo y su novia Kate Middleton han escogido tres de sus himnos favoritos para el día de su boda con el que quieren rendir un tributo a la memoria de la princesa Diana y al príncipe Carlos y su actual esposa, Camilla Parker.

Uno es “Guide me, O thou great redeemer" (guíame, oh gran Redentor) conocido también como el himno de la unión galesa de rugby del que el príncipe Guillermo es vicepresidente. Como anécdota os puedo contar que dicho himno también sale en la película de John Ford “Qué verde era mi valle”, aunque cantan en galés… “Guide me, O thou great redeemer" también fue cantado en el funeral de la princesa Diana en 1997 y en un servicio religioso para celebrar el décimo aniversario de su muerte, por lo que será un bonito detalle de recuerdo para la memoria de la fallecida Diana.

"Love divine, all loves excelling” de Charles Wesley, es otro famoso himno elegido por Kate y William. Los novios han querido hacer un guiño también al príncipe Carlos y a Camilla, duquesa de Cornualles, eligiendo la canción “Blaenwern” de William Rowlands, que también tiene vínculo con Gales y que fue interpretado en la boda de éstos en 2005.

El portavoz de St. James Palace ha declarado que, tanto el príncipe Carlos como la duquesa de Cornualles, estaban emocionados ante la elección de los novios y agradecidos por ese detalle. Hay que recordar que el príncipe Guillermo reconoció que Camilla había sufrido mucho con el matrimonio de sus padres, y que le perjudicó.

El himno final será “Jerusalén” de William Blake, muy conocido por la película “Carros de Fuego”, de gran belleza y es uno de los preferidos de los novios.