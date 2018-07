La boda de Guillermo y Kate, en imágenes

Desde primera hora de la mañana cientos de seguidores se han agolpado en las calles de Londres para vivir un momento histórico y no perderse detalle del glamour de la realeza. Los invitados saben que en la ceremonia serán examinados con lupa. Los vestidos, esmóquines, zapatos y tocados que visten los invitados se convierten horas después en un 'must have' de toda fashionista que se precie.

Banderas de Inglaterra, calles asestadas de gente y mucha expectación. Eso es lo que se respiraba en el ambiente previo al enlace. La abadía de Westminster ha recibido a los primeros invitados algo antes de las 10 de la mañana. Cien ciudadanos anónimos que han sido elegidos por la pareja para dar un toque de cotidianeidad al enlace, entre estos invitados se han visto vestidos de mucho color y condecoraciones y bandas militares para los hombres. Entre los ciudadanos anónimos estaban dos exparejas de los novios y el cartero y el carnicero de la novia en su infancia.

La Abadía no ha lucido los habituales ramos de flores, en su lugar, el interior se ha decorado con grandes árboles que representan los campos ingleses.

Las primeras celebridades en llegar han sido los Beckham. El ejemplo perfecto de la elegancia inglesa. Él ha lucido un traje elegante y sobrio con condecoraciones del imperio británico. Mientras, Victoria fiel al protocolo, ha vestido un arriesgado tocado a juego con un vestido de líneas rectas diseñado por ella misma, todo en un tono azul oscuro, casí negro y como bolso un moderno "clutch".

Si la representación inglesa no ha defraudado, la española no ha convendido del todo. Letizia nos tiene acostumbrados a ejercer de embajadora de la moda española, no sólo con la firma, también con la forma de sus diseños, rojos castizos y otros colores vivos la han convertido en una princesa fashion. Sin embargo, para la boda de Guillermo y Kate Letizia se ha olvidado del color y ha lucido un traje por debajo de la rodilla rosa palo que no favorecía ni su figura ni resaltaba su color de piel. El príncipe con esmoquin y condecoraciones muy sobrio sí ha sabido estar a la altura.